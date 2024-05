Prasówka 26.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Będziemy z tym gównem żyć do końca życia”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Będziemy z tym gównem żyć do końca życia Opinie trenerów po meczu Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze (1:0). - Zwycięstwo pokazuje siłę naszych zawodników. Byliśmy dobrzy przez pierwsze 30 minut, później odpuściliśmy, ale w II połowie znów graliśmy dobrze – mówił szkoleniowiec Portowców.

📢 Prezentacja psich piękności oraz ich charakterów na Psiej Polanie Kto najładniej merda ogonkiem? Kto ma najładniejszy uśmiech? Kto ma najładniejsze oczka? Konkursów jest wiele, ale impreza "Carniloving", która się odbywa na Psiej Polanie, to przede wszystkim możliwość zabawy ze swoimi psimi pupilami. 📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze 1:0. Zwycięskie pożegnanie z sezonem [ZDJĘCIA] Sezon 2023/24 Pogoń rozpoczęła od wygranej 1:0 z Wartą Poznań w Grodzisku i takim samym wynikiem zakończyła rozgrywki. Na swoim boisku ograła Górnika Zabrze i była pewna, że będzie w pierwszej piątce PKO Ekstraklasy. Po kilkudziesięciu minutach okazało się, że Portowcy zajmą 4. miejsce - tak jak przed rokiem. Jedyna różnica - brak kwalifikacji do europejskich pucharów.

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uniwersytet Świętuje na Alei Kwiatowej. Prezentują się wszystkie wydziały [ZDJĘCIA] Na jednym wydziale można oglądać skamieliny, na innym posłuchać gry na lirze, teologowie grają na gitarach i śpiewają, a wszystko transmituj na żywo uniwersytecka Uniwizja - tak wygląda Święto Uniwersytetu Szczecińskiego, które się odbywa na Alei Kwiatowej.

📢 Pożar bloku w Nowogardzie. Na szczęście nikomu nic się nie stało Do pożaru bloku doszło przy ulicy Bema w Nowogardzie. 📢 Otwarcie Fabryki Wody w Szczecinie już za tydzień! Poznaj szczegółowy program Już tylko tydzień dzieli nas od otwarcia Fabryki Wody. Baseny, zjeżdżalnie, sauny, odkrywanie świata nauki w Edukatorium – jednym słowem, mnóstwo świetnej zabawy. Poznajcie program weekendu otwarcia!

📢 Odsłonięcie tablicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Technikum Ekonomicznym W przeddzień 76. rocznicy zamordowania rtm. Witolda Pileckiego w Technikum Ekonomicznym jego imienia w Szczecinie została odsłonięta upamiętniająca rotmistrza tablica. 📢 Debiut najnowszego pociągu w regionie. Pojedzie nad morze To pierwszy skład o fabrycznym oznaczeniu 31WE bb. 25 maja wyruszy w podróż ze Szczecina do Świnoujścia. 📢 Trener Jens Gustafsson: Jest we mnie dużo chęci do rewanżu W sobotę ostatnia kolejka sezonu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Pogoń Szczecin o godz. 17.30 podejmuje Górnika Zabrze. - Rozumiemy, że możemy tego wsparcia nie dostać z trybun, ale walczymy o serca i zaufanie kibiców - mówi przed meczem trener Pogoni, Jens Gustafsson.

📢 Obfita galeria z trzeciego meczu Spójni Stargard z Kingiem Szczecin w półfinale Orlen Basket Ligi [ZDJĘCIA] Wypełniona hala, głośno od prezentacji po ostatni gwizdem, a po meczu dużo szacunku w obu drużynach za zakończoną rywalizację. Kto był na meczu Spójnia - King Szczecin w stargardzkiej hali na pewno nie żałuje. Dużo się działo na parkiecie i trybunach. Był kocioł, a zespoły uwielbiają taką atmosferę. King jest już w finale, Spójnia będzie walczyć o brąz. Najważniejsze, że święto koszykówki na Pomorzu Zachodnim wciąż trwa. 📢 300 km na rowerze wokół Zalewu Szczecińskiego. Zakończyła się druga edycja wyścigu [ZDJĘCIA] Było szybko, szutrowo i na szczęście bezdeszczowo. W miniony weekend zakończyła się druga edycja rowerowego Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego. 📢 Strażacy mają chęci, ale nie mają pieniędzy na niesienie pomocy. W tle spór z gminą Kołbaskowo Druhowie z OSP Smolęcin prowadzą zbiórkę pieniędzy na bieżące działanie ich jednostki strażackiej. Nie gaszą pożarów, nie pompują wody z zalanych posesji.

📢 Gmina Kołbaskowo zyskała malowniczą ścieżkę rowerową po śladzie wąskotorówki. To nie koniec inwestycji [ZDJĘCIA] Blisko 300 osób pojawiło się w Karwowie na otwarciu szlaku rowerowego po trasie dawnej kolei wąskotorowej (Casekow-Penkun-Oder). Nowy szlak rozpoczyna się na granicy polsko-niemieckiej i połączył się z istniejącym w Niemczech. 📢 Frekwencja znów dopisała. Świetna atmosfera na drugim półfinale King - Spójnia [DUŻO ZDJĘĆ] Ostatnie pięć minut spotkania publiczność oglądała na stojąco - takie były emocje na finiszu meczu Kinga Szczecin z PGE Spójnią Stargard. King wygrał ostatecznie 78:72 i w półfinałowej serii prowadzi 2:0. Brakuje mu jednego zwycięstwa do awansu do finału i postara się o to w czwartek w Stargardzie, gdzie będzie komplet fanów na trybunach, a atmosfera może być jeszcze bardziej gorąca.

📢 Wieża Gocławska. Trwa remont zabytku, zmienia się otoczenie Najważniejszy zabytek północnego Szczecina przechodzi remont. Zmienia się także otoczenie zabytku. Mimo to mieszkańcy mogą liczyć na imprezy plenerowe, które odbędą się w scenerii dawnej wieży Bismarcka.

📢 Wielka ulewa nad Szczecinem. Zalanych jest kilka ulic [ZDJĘCIA] Na bieżąco aktualizujemy informacje. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Półfinalistki konkursu Miss Polski z woj. zachodniopomorskiego. Poznajcie kandydatki! [ZDJĘCIA] 21.04.2024 Przed nami półfinał wyborów Miss Polski 2024. W tym roku najpiękniejsza Polka zostanie wybrana już po raz 35. W gronie półfinalistek znalazły się również kandydatki z województwa zachodniopomorskiego.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 20.11.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów.

