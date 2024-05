Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA]

Tak prezentują się pokoje w hotelu Gołębiewski

Na razie w pełni gotowe są pokoje po zachodniej części obiektu. A każdy pokój ma wielkość przeciętnego mieszkania — około 50-60 metrów kwadratowych. Składa się z pokoju głównego, który ma kilka stref — strefę sypialnianą, z jednym podwójnym łóżkiem lub dwoma osobnymi, obudowanych w boazerii. Jest też strefa odpoczynku, gdzie ustawiono dwa fotele, mały stolik i kanapę, oraz strefę rozrywki z dużym płaskim telewizorem, mini ladą, barkiem, gdzie do dyspozycji gości będzie czajnik elektryczny i kubki, filiżanki do zaparzania kawy i herbaty. Każdy pokój ma wyjście na spory, około 8-metrowy balkon lub taras.

Bryła hotelu nawiązuje do statku pasażerskiego, liczy aż 11 kondygnacji i dwie podziemne. Powstanie w nim 1,2 tys. pokoi. Ponad 70 proc. z nich będzie z balkonami z widokiem na morze. Powierzchnia całkowita budynku to 180 tys. metrów kwadratowych.

Do pokoju, a właściwie apartamentu (ze względu na powierzchnię) prowadzi przestronny korytarz, z którego jest wejście do łazienki. Łazienki składają się z pomieszczenia z umywalkami (najczęściej dwoma), lustrem i półkami. Z niej można wejść do strefy prysznicowej i obok do toalet z sedesem i bidetem. Wystrój wnętrza łazienki jest w barwach czarno-białych z wykończone stalową armaturą.

W pokojach praktycznie nie ma szaf. Są za to przestronne garderoby, do których wchodzi się bezpośrednio z korytarza. Garderoby całe obudowane szafami-półkami, często z miejscem do siedzenia i dużym lustrem oraz miejscem na plażowe leżaki, parasole czy walizki.

Nie tylko budowa samego obiektu to olbrzymie przedsięwzięcie. Samo wyposażenie pokoi hotelowych to konieczność kupienia przynajmniej 5 tysięcy foteli, prawie 1,5 tysiąca małych stolików kawowych, prawie 4,4 tysiąca podwójnych i pojedynczych łóżek i ponad 1,2 tysiąca kanap wypoczynkowych. To też kilometry firan, zasłon, karniszy. Samych lamp do wyposażenia pomieszczeń — różnego rodzaju potrzeba ponad 10 tysięcy.