Zbliża się kolejny Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Można zgłaszać się do Pikniku Pasji Leszek Wójcik

XVII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w dniach 10-15 czerwca mat. prasowe

Jeszcze tylko do piątku (do 24 maja) przyjmowane są zgłoszenia do udziału w Pikniku Pasji dla NGO, który odbędzie się 15 czerwca w Szczecinie. To będzie finalne wydarzenie XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych.