Kierowcy mają problem z polskim prawem jazdy. Taksówki droższe i trudniej dostępne

Pewnie mało kto też wie, ale są inne przepisy, które mają eliminować z branży taksówkarskiej potencjalnie niebezpiecznych kierowców.

- Co 50-100 kursów lub raz w tygodniu taksówkarz jest zobowiązany wykonać sobie zdjęcie z geolokalizacją i datą w taksówce, aby w razie czego można było sprawdzić, kto siedział faktycznie za kierownicą - mówi Rafał Rumiński. - My, jako licencjonowany pośrednik w przewozie osób, także musieliśmy się do tego dostosować. Zdjęcia muszą być przechowywane przez 5 lat. Jest z tym sporo dodatkowej pracy. W naszej korporacji jest 20 kierowców, wszyscy znamy się doskonale, więc można się zastanawiać, czy akurat w takim przypadku jest to konieczne. Ale są firmy w dużych miastach, w których jeździ po 500 i więcej taksówkarzy, więc tam weryfikacja, kto wozi ludzi, jest konieczna.