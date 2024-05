Noc Muzeów 2024 w Szczecinie. Kolejki do Filharmonii, muzeów, urzędów [ZDJĘCIA]

Jak się okazuje, wielu szczecinian postanowiło w sobotni wieczór zrobić sobie tour po muzeach. Większość zapytanych przyznawała, że ma w planach odwiedzić przynajmniej trzy-cztery instytucje. Marek i Agnieszka stojący w kolejce do Centrum Dialogu Przełomy, byli już na tarasie widokowym Urzędu Wojewódzkiego i w Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego.

- Stoimy tu już ponad pół godziny, ale jest ciepło, fajna atmosfera, w ogóle się nie dłuży - zapewnia Michael. Wspólnie z dziewczyną zamierza jeszcze obejrzeć Filharmonię a na koniec wskoczyć na wino (Festiwal Win Pomorza Zachodniego) do Zamku Książąt Pomorskich.

W sobotę odbyła się już 18. Europejska Noc Muzeów. Z tej okazji wiele szczecińskich instytucji kultury miało otwarte drzwi do późna. Do większości z nich ustawiały się kolejki, bo zwiedzających było tysiące. Nic dziwnego, Noc Muzeów to doskonała okazja, żeby zobaczyć ciekawe wystawy, ekspozycje czy miejsca związane z historią - o nietypowej porze i za darmo!

- Można zobaczyć dwie wystawy - mówi kustosz Marlena Chybowska-Butler. - Jedna "Sztuczne raje. Hybrydowość w fotografii mody" artystki ze Szczecina Emilii Łapko i druga, również szczecinianki, Leonii Chmielnik: "Mój świat, nasz świat". To wystawa retrospektywna będąca przekrój jej twórczości w dziedzinie rzeźby i ceramiki od lat 70. do współczesności. Frekwencja? Odwiedziło nas prawie 600 osób, co jest jak na nasz dział bardzo dużo.

- Chcemy jeszcze pojechać do Urzędu Miasta, ale nie wiemy czy nam dzieci pozwolą. Na razie nie marudzą, ale zaczyna się robić późno. Mogą już nie dać rady.

- Nigdy tu nie byłem - przyznaje Aleksander oglądający wystawę rzeźby. - Jest tak trochę dziwnie. Niesamowicie, można powiedzieć. Głupio to powiedzieć, ale ja tego nie rozumiem. To dla mnie... nie wiem.

- Po raz kolejny włączyliśmy się do Nocy Muzeów - zapewnia Artur Sawczuk, dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. - Specjalnie na te noc otworzyliśmy niedostępne zwykle przejścia, korytarze, zaadaptowany niedawno strych i wieżę ze słynnymi krzywymi oknami - zupełnie jak w Hogvarcie.

W Noc Muzeów można też było pójść do szkoły. My odwiedziliśmy Liceum Plastyczne.

- Chciałam dzieciom pokazać muzeum i zapoznać z naszą historią - tłumaczy pani Ewa. - Widzę, że im się podoba, to dobrze.

Odwiedzający mogli też wziąć udział w spektaklu: "Dezyderata", sztukę teatralną inspirowaną tekstem Maksa Ehrmanna przygotowaną wspólnie z gminą Brusow w Niemczech. - Obejrzą go też nasi goście z Kirgistanu, właśnie do nas przyjechali na wymianę.

Choć wszędzie w Szczecinie były w sobotę tłumy, to jednak wydaje się, że największe oblężenie przeżywał Zamek Książąt Pomorskich. Na jego dziedzińcach od samego rana spędzały czas setki miłośników wina. Wieczorem doszli do nich chcący obejrzeć wydarzenie: "Bogusława księcia różne obyczaje". Tradycyjnie już długa kolejka ustawiła się także do wejścia na zamkową wieżę.

W muzeach i urzędach spotkaliśmy wielu Ukraińców.