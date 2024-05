40-latkowie nie chcą się przebadać. Do końca czerwca można skorzystać z programu Leszek Wójcik Joanna Boroń

Badania są za darmo i są ważne, bo lepiej zapobiegać, niż leczyć. archiwum

Tylko do końca czerwca można skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40 Plus - programu adresowanego do kobiet i mężczyzn po „czterdziestce”. Zainteresowanie badaniami profilaktycznymi jest... umiarkowane.