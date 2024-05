Przegląd prasy 25.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Weekend w Szczecinie. Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych”?

Prasówka 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Weekend w Szczecinie. Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych To już ostatni weekend z Kontrapunktem, z kolejną edycją Westivalu Architektury oraz ciekawymi spektaklami i koncertami.

📢 Spór o działki w centrum Szczecina. Kolejni radni wspierają mieszkańców Kolejni radni stają za mieszkańcami w sprawie działek rekreacyjnych w centrum Szczecina. Dzierżawcy obawiają się, że miasto sprzeda teren deweloperowi. 📢 Pożar bloku w Nowogardzie. Na szczęście nikomu nic się nie stało Do pożaru bloku doszło przy ulicy Bema w Nowogardzie.

Prasówka 25.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Otwarcie Fabryki Wody w Szczecinie już za tydzień! Poznaj szczegółowy program Już tylko tydzień dzieli nas od otwarcia Fabryki Wody. Baseny, zjeżdżalnie, sauny, odkrywanie świata nauki w Edukatorium – jednym słowem, mnóstwo świetnej zabawy. Poznajcie program weekendu otwarcia!

📢 Umowy na budowę dwóch odcinków S10 Szczecin-Piła podpisane Umowy na realizację pierwszych dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin - Piła podpisano w piątek w Stargardzie. Jako pierwsze mają zostać wybudowane fragmenty: Suchań - Recz i Piecnik - Wałcz.

📢 Obfita galeria z trzeciego meczu Spójni Stargard z Kingiem Szczecin w półfinale Orlen Basket Ligi [ZDJĘCIA] Wypełniona hala, głośno od prezentacji po ostatni gwizdem, a po meczu dużo szacunku w obu drużynach za zakończoną rywalizację. Kto był na meczu Spójnia - King Szczecin w stargardzkiej hali na pewno nie żałuje. Dużo się działo na parkiecie i trybunach. Był kocioł, a zespoły uwielbiają taką atmosferę. King jest już w finale, Spójnia będzie walczyć o brąz. Najważniejsze, że święto koszykówki na Pomorzu Zachodnim wciąż trwa. 📢 300 km na rowerze wokół Zalewu Szczecińskiego. Zakończyła się druga edycja wyścigu [ZDJĘCIA] Było szybko, szutrowo i na szczęście bezdeszczowo. W miniony weekend zakończyła się druga edycja rowerowego Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego. 📢 Strażacy mają chęci, ale nie mają pieniędzy na niesienie pomocy. W tle spór z gminą Kołbaskowo Druhowie z OSP Smolęcin prowadzą zbiórkę pieniędzy na bieżące działanie ich jednostki strażackiej. Nie gaszą pożarów, nie pompują wody z zalanych posesji.

📢 Poranne kłopoty komunikacyjne. Ciężarówka zakorkowała północny Szczecin Tramwaje linii 6 i 11 nie kursują na Gocław. Uszkodzony ciągnik zatarasował ulicę Stalmacha. Kursuje komunikacja zastępcza.

📢 Nowogard w bardzo trudnej sytuacji finansowej, kadrowej jak i organizacyjnej. Rozmawiamy z Michałem Wiatrem, nowym burmistrzem Nowogardu.

📢 Wielka pętla na Pomorzanach będzie gotowa późną jesienią. Znamy dokładne terminy [ZDJĘCIA] Na nowej pętli, między Smolańską a Budziszyńską, w połowie jest gotowe nowe torowisko. W optymistycznym wariancie pierwszy tramwaj wjedzie na wielką pętlę na początku listopada tego roku. 📢 Andrzej Mazurczak, rozgrywający Kinga Szczecin: Spójnia zasłużyła na miejsce w półfinale Chcieliśmy przyjechać do Stargardu i wygrać po raz trzeci. Chcieliśmy mięć tę serię pod kontrolą i tak było – mówił po meczu kończącym serię półfinałową Andrzej Mazurczak, rozgrywający Kinga. Spójnia Stargard nie miała w tej rywalizacji większych szans. 📢 King Szczecin awansował do finału Orlen Basket Ligi. W stargardzkim kotle też był lepszy King Szczecin w trzech meczach zakończył półfinałową serię w ekstraklasie koszykarzy. W czwartkowy wieczór pokonał w Stargardzie PGE Spójnię 88:75 będąc zespołem od początku do końca lepszym. W końcówce gospodarze zostali dobici rzutami z dystansu.

📢 Tragiczny wypadek na drodze z Gościna do Karlina. Nie żyje kierowca [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek (23 maja) około południa na drodze powiatowej z Gościna do Karlina.

📢 Międzyzdroje nie tylko w weekend tętnią życiem. Wiatr nie przeszkadza w opalaniu na plaży [ZDJĘCIA] W tym roku wyraźnie widać, że sezon nad morzem znacząco się wydłuża. W Międzyzdrojach już teraz jest sporo turystów. 📢 Pies zamknięty w samochodzie. Szczecińscy strażnicy miejscy uwolnili zwierzaka Przez ostatnich kilka dni w Szczecinie odnotowywano bardzo wysokie temperatury, a właściciel swojego czworonoga nie wziął sobie tych apeli do serca.

📢 Ile kosztują truskawki w Szczecinie? Ceny spadają na łeb na szyję [ZDJĘCIA] Trzeba się nachodzić, aby kupić teraz w Szczecinie truskawki po dobrej cenie - żali się pani Marta, która znalazła stoisko z dość tanimi truskawkami przy Bramie Portowej w Szczecinie. - Obeszłam kilka ulicy w mieście. Dopiero tu znalazłam po atrakcyjnej cenie.

📢 Świnoujście tętni życiem, turyści dopisują. Piękna pogoda zachęca do spacerów [ZDJĘCIA] Spacerowiczów na świnoujskiej promenadzie nie brakuje. W tym tygodniu do miejscowości przyjechało sporo turystów z Niemiec.

📢 Gmina Kołbaskowo zyskała malowniczą ścieżkę rowerową po śladzie wąskotorówki. To nie koniec inwestycji [ZDJĘCIA] Blisko 300 osób pojawiło się w Karwowie na otwarciu szlaku rowerowego po trasie dawnej kolei wąskotorowej (Casekow-Penkun-Oder). Nowy szlak rozpoczyna się na granicy polsko-niemieckiej i połączył się z istniejącym w Niemczech. 📢 Frekwencja znów dopisała. Świetna atmosfera na drugim półfinale King - Spójnia [DUŻO ZDJĘĆ] Ostatnie pięć minut spotkania publiczność oglądała na stojąco - takie były emocje na finiszu meczu Kinga Szczecin z PGE Spójnią Stargard. King wygrał ostatecznie 78:72 i w półfinałowej serii prowadzi 2:0. Brakuje mu jednego zwycięstwa do awansu do finału i postara się o to w czwartek w Stargardzie, gdzie będzie komplet fanów na trybunach, a atmosfera może być jeszcze bardziej gorąca.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.