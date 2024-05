Prasówka 10.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź!”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Nowe przejście przez plac Zwycięstwa w Szczecinie. Jak długo będzie nieczynne? To przejście przez plac Zwycięstwa na wysokości ulicy Kaszubskiej w Szczecinie.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Właściciel Oceanarium w Międzyzdrojach nie rezygnuje z planów zbudowania obiektu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Nie rezygnujemy z budowy Oceanarium w Kołobrzegu - mówią inwestorzy i szacują, że nowy obiekt w tej miejscowości może być gotowy w 2028 roku.

📢 Znamy wicemarszałków, członków zarządu i wiceprzewodniczących Sejmiku. Zarząd województwa w komplecie Marszałek Olgierd Geblewicz zarekomendował radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego kandydatów na stanowiska wicemarszałków i członków zarządu: Annę Bańkowską (KO), Jakuba Kowalika (KO), Bogdana Jaroszewicza (Nowa Lewica) i Marcina Łapecińskiego (PSL).

📢 Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta. 📢 Wystartowały Dni Skandynawskie. Na mieszkańców czekają atrakcje W Szczecinie rozpoczęły się Dni Skandynawskie. To ciekawe spotkania, rozmowy o współpracy oraz atrakcje dla mieszkańców. 📢 Władze województwa zachodniopomorskiego wybrane. W zarządzie trzy nowe osoby Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wybrał w czwartek na wicemarszałków województwa Annę Bańkowską i Jakuba Kowalika. W zarządzie województwa znaleźli się także Bogdan Jaroszewicz i Marcin Łapeciński. Decyzje personalne wywołały zgrzyt między PO a Polską 2050.

📢 Skarbówka odkryła magazyny podrabianych ubrań w powiecie goleniowskim [ZDJĘCIA] 520 szt. odzieży ze znakami towarowymi różnych firm, 846 szt. znaków towarowych (znaczki, naszywki) różnych firm oraz 189 arkuszy tzw. naprasowanek do odzieży zawierających znaki towarowe różnych firm znaleźli funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS w trzech nieruchomościach w powiecie goleniowskim oraz w samochodzie. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 9.05.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Rolnicy będą blokowali S3 przy węźle Pyrzyce. Kiedy trzeba się spodziewać utrudnień? W piątek 10 maja rolnicy ponownie zablokują S3 węzeł Pyrzyce. Blokada drogi potrwa od godz. 14 do 16. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 09.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Żołnierze "Dwunastki" szkolą się z Amerykanami i Brytyjczykami [ZDJĘCIA] Ponad 1000 polskich, ponad 2000 brytyjskich i ponad 2000 amerykańskich żołnierzy oraz mnóstwo ciężkiego sprzętu wojskowego wykonuje różnorodne zadania w ramach ćwiczenia IMMEDIATE RESPONSE-24 na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. 📢 Nieodwołane wizyty lekarskie to plaga. Sami tworzymy kolejki do lekarzy? Rocznie nie odbywa się w Polsce około 1,3 miliona umówionych wcześniej wizyt lekarskich. To strata czasu i pieniędzy. I jednocześnie główny powód tworzenia się kolejek do specjalistów. Najwięcej wizyt przepadło u ortopedów, kardiologów i fizjoterapeutów.

📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Szczecin i region bez prądu! Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej 09.05.2024 Jak informuje Enea na swojej stronie internetowej, w najbliższych dniach mieszkańcy Szczecina i regionu muszą przygotować się na możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Sprawdź, gdzie nie będzie prądu i jak przygotować się do tego.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 09.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 09.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 09.05.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Spójnia Stargard powalczy o przetrwanie, King Szczecin o awans do strefy medalowej W czwartek trzecie mecze ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi (męskiej ekstraklasy). King Szczecin zagwarantował sobie trzy szanse, by wywalczyć awans do półfinału rozgrywek. PGE Spójnia Stargard jest nad przepaścią - jedna porażka więcej i kończy sezon.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 09.05.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 09.05.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 09.05.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 09.05.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 09.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 09.05.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 09.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 09.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 09.05.2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby?

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 09.05.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 09.05.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 09.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 09.05.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 09.05.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 09.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Messenger usuwa Twoje starsze wiadomości! Stracisz wszystkie wiadomości i zdjęcia. Jest na to sposób 09.05.2024 Messenger, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, niedawno wprowadził nową funkcję - pełne szyfrowanie wiadomości. Aktualizacja powoduje jednak problem, z którym będą musieli się zmierzyć użytkownicy aplikacji.

📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 09.05.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania. 📢 Szczecin w 2011 roku to było kompletnie inne miasto! Cofnijmy się w czasie o 13 lat [ZDJĘCIA] 09.05.2024 We wrześniu 2011 roku, po raz pierwszy do Szczecina zawitały kamery Google Street View. Co zobaczyły? Oj, nie zawsze były to piękne widoki.

📢 Ten dodatek trafi na konta Polaków. Prosty sposób, aby otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 09.05.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 09.05.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe! 📢 Horoskop na maj 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 09.05.2024 Maj może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na maj 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 W Szczecinie i regionie mnóstwo wakatów w różnych branżach. Firmy rekrutują pracowników [OFERTY PRACY] 09.05.2024 Poszukujesz nowej pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 9.05.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 9.05.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 9.05.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 9.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 9.05.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 9.05.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 9.05.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Osoby o tych imionach to lenie. Oni nie lubią pracować, wolą leniuchować. Sprawdź listę imion! 9.05.2024 Osoby o tych imionach lubią leniuchować. A Ty jesteś leniem? Może nie każdy z nas jest typowym leniem, ale na pewno każdy lubi sobie poodpoczywać. Szczególnie po ciężkiej pracy. Ale czy są osoby, które są bardziej leniwe od innych, które odpoczynek przedkładają nad pracę i obowiązki? Oczywiście! A czy lenia można poznać po tym, jak ma na imię? No cóż... Są osoby, które uważają, że to, jakie nosimy imię decyduje również o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób idziemy przez życie. Sprawdź listę imion największych leniuchów. Potraktuj ją z przymrużeniem oka.

📢 Tak ma wyglądać Szczecin w 2030 r. Prezydent zapowiada szereg inwestycji Samowystarczalność energetyczna, nowe żłobki, szkoły, teatr, mosty, przyjazna komunikacja miejska, kwitnąca Łasztownia - to niektóre z inwestycji, które zapowiedział prezydent Szczecina w ciągu pięciu lat. 📢 Szczecińscy Radni podzielili się komisjami. Co się zmieni? Już po oficjalnym zamknięciu wtorkowej sesji i wyprowadzeniu sztandaru, radni zajęli się wyborem komisji stałych na których analizowane są projekty uchwał, stanowisk, interwencji mieszkańców, zanim trafią pod głosowanie na sesjach. 📢 Kolejowa inwestycja na linii Szczecin-Berlin bez 5 peronu. Prace projektowe zmierzają do końca [ZDJĘCIA] PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że rozpoczęcie przebudowy linii ze Szczecina Głównego do granicy z Niemcami może rozpocząć się w połowie przyszłego roku. Jednak budowa nowego peronu na szczecińskiej stacji została odłożona w czasie.

📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku.

📢 Wojciech Lisowski, obrońca Pogoni Szczecin: Sami do końca nie wiemy, co się stało w Warszawie Nikt z nas nie chce uciekać od odpowiedzialności, bo to my byliśmy na boisku i to my mieliśmy wszystko w naszych nogach – mówi Wojciech Lisowski, obrońca Pogoni Szczecin. Portowcy wychodzą z traumy, jaką była niespodziewana i wstydliwa porażka w finale Pucharu Polski.

📢 Trwają prace na śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego. Są dodatkowe zlecenia [ZDJĘCIA] Do końca kwietnia miały zakończyć się prace na modernizowanym odcinku alei Wojska Polskiego. Nie udało się, znamy powody. 📢 Rozbudowa Oceanarium w Międzyzdrojach. Właściciele nie wiedzą na czym stoją Choć międzyzdrojscy radni jeszcze jesienią ubiegłego roku wydali pozytywna decyzję w sprawie Oceanarium w Międzyzdrojach, do tej pory właściciele obiektu nie wiedzą na czym stoją. - Rozmowy jeszcze trwają - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. 📢 Koniec parkowania na jezdni ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie? Przyszłość pokaże Temat zaparkowanych aut pojawił się przy okazji bezpieczeństwa pieszych na ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie. Prezydent Szczecina nie wyklucza, że pojazdy nie będą mogły parkować - jak obecnie - na jezdni.

📢 Powódź pod Goleniowem. Strażacy mieli pełne ręce roboty [ZDJĘCIA] 8 maja rano do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie o wylewającej się rzece Wiśniówka w miejscowości Danowo (gmina Goleniów). Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. 📢 Poznajcie 31 nowych radnych Rady Miasta Szczecina IX kadencji [ZDJĘCIA] We wtorek rozpoczęła się IX kadencja szczecińskiej Rady Miasta. W roli radnych zadebiutowało 12 osób. Najmłodszą radną nowej kadencji jest 20-letnia Zuzanna Jeleniewska. Pracom rady będzie przewodniczył najbardziej doświadczony z tego grona Paweł Bartnik, dla którego jest to już siódma kadencja.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Prezydent Piotr Krzystek z expose, Paweł Bartnik na czele rady. Inauguracyjna sesja rady miasta IX Kadencji [ZDJĘCIA] Mamy ambitny program, aby wnieść Szczecin na wyższy poziom. Zapraszam do współpracy - zachęcał dziiś radnych prezydent Piotr Krzystek w przemówieniu otwierającym nową kadencję szczecińskiego samorządu. Przewodniczącym rady miasta został Paweł Bartnik z Koalicji Obywatelskiej.

📢 Kilkudziesięciu nowych policjantów w zachodniopomorskiej policji. Uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA] Szeregi zachodniopomorskiej Policji zasiliło właśnie 43 nowych policjantów. We wtorek na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odbyło się ślubowanie nowo przyjętych mundurowych. 📢 Zielono w centrum Szczecina. Ponad trzydzieści nowych drzew w samym środku miasta Na Bramie Portowej, pl. Zwycięstwa, przy Cafe Uśmiech, kościele garnizonowym... W samym centrum Szczecina trwa akcja sadzenia drzew. W sumie rosną już 34 lipy i klony.

📢 Prezydent Aleksander Kwaśniewski z wizytą na szczecińskim Raucie Europejskim w BCS [ZDJĘCIA] W tym roku Raut Europejski w Business Clubie Szczecin odbył się po raz 20, a gościem honorowym wydarzenia był Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005. To była nie tylko okazja do wspomnień, ale również do zastanowienia się nad przyszłością i dalszym rozwojem naszego regionu w ramach wielkiej europejskiej rodziny. 📢 Pogoń - Puszcza na trybunach: protest, cisza, napisy, pampersy, a później świetny doping i wsparcie [ZDJĘCIA KIBICÓW] 13 525 kibiców oglądało spotkanie Pogoni Szczecin z Puszczą Niepołomice. To największy sukces klubu, bo dobitnie widać, że choć sytuacja jest bardzo ciężka to fani od drużyny nie odwrócili się. Z kolejnymi zwycięstwami - będą wracać na trybuny. 📢 65 lat temu został pobity rekord prędkości na junaku. Pasjonaci motoryzacji pamiętali o tym wyczynie [ZDJĘCIA, WIDEO] 5 kwietnia 1959 roku Franciszek Stachewicz pobił na junaku rekord prędkości Polski. 4 maja 2024 roku, przy drodze z Tczewa do Malborka, Izabela Stachewicz odsłoniła tablicę upamiętniającą wyczyn męża. Junakowcy zjechali z Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza i Pomorza Zachodniego.

📢 Tych klubów nie ma już na mapie Szczecinie. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu [ZDJĘCIA] Przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszłości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu w Szczecinie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda! 📢 Znamy datę otwarcia jedynego sklepu marki ZARA w Szczecinie. "Zupełnie nowe oblicze" [ZDJĘCIA] Szczecinianki liczyły, że w nowym sklepie ZARA w Galerii Handlowej "Kaskada" będą mogły zrobić zakupy przed nadchodzącą majówką. - Nic z tego - mówi Norbert Fijałkowski, dyrektor galerii handlowej.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Kolejowa inwestycja na linii Szczecin-Berlin. Zobacz gdzie powstaną nowe przystanki i wiadukty Sprawdzamy stan prac projektowych i terminarz inwestycji. Jednotorowe obecnie połączenie Szczecina Głównego do granicy zostanie rozbudowane o drugi tor, co wpłynie na czas przejazdu do granicy i dalej do stolicy Niemiec.

📢 Oficjalne otwarcie siedziby pierwszej firmy IT w budynku Posejdon w Szczecinie. Zobacz, jak wygląda biuro Za nami oficjalne otwarcie siedziby firmy IT, która zajęła przestrzeń biurowca Posejdon na Bramie Portowej w Szczecinie. Działalność jest międzynarodową firmą programistyczną.