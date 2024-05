Raperzy przejęli scenę na Łasztowni. II dzień Juwenaliów w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Drugi dzień już tradycyjnie należał do przedstawicieli hip-hopu. Wystąpili: Otsochodzi, Avi, Szpaku, ReTo, Young Multi, a energetycznym koncertem gorący wieczór na Łasztowni zakończył Guzior.

Juwenalia w Szczecinie to nie tylko koncerty. Na sobotę (19 maja) organizatorzy przygotowali popularną Grę Miejską, która co roku cieszy się coraz większą popularnością. Na uczestników czekają do wykonania zadania połączone z pokonaniem trasy na terenie miasta.

Natomiast w niedzielę, po intensywnych trzech dniach koncertów i wydarzeń przyszedł czas na całodniowy odpoczynek podczas jednego z flagowych wydarzeń - Płyniemy na Plażę. Łódź cumująca przy Bulwarze Piastowskim zabierze uczestników wydarzenia prosto pod Wyspę Grodzką. Na zainteresowanych czekają wyjątkowe atrakcje w stylu hawajskim, a także silent disco, konkursy i wiele więcej.

Wszystkie wydarzenia towarzyszące Juwenaliom można znaleźć na stronie internetowej festiwalu juwenaliaszczecin.pl, a także na oficjalnym fanpage'u na Facebooku Juwenalia Szczecin.