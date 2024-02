Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA]

Fabryka Wody gotowa! Zobacz zdjęcia szczecińskiego aquaparku

W cały obiekcie jednocześnie może przebywać 2300 osób. Władze spółki liczą, że codzienne Fabrykę Wody odwiedzi co najmniej 3 tysiące ludzi. Skąd akurat taka liczba? Roczny koszt funkcjonowania parku rozrywki wyceniono na 90 mln zł (koszty mediów, wynagrodzeń pracowników, napraw itp.)

Fabryka Wody składa się z dwóch wielkich budynków. W pierwszym jest aquapark, w tym baseny, zjeżdżanie, sauny, szatnie, strefy gastronomiczne itp. Drugi to edukatorium. Wokół nich jest strefa zewnętrznych basenów, z których jeden będzie zimą służył za lodowisko.

Osobną kwestą są koszty budowy obiektu, które przejdą na koszty miasta w efekcie zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. To ok. 360 mln zł plus odsetki.

Do obsługi Fabryki Wody potrzeba ok. 300 osób (ratowników, pracowników kas, obsługi klienta, gastronomii, osób sprzątających).