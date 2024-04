Zobacz kibiców Pogoni w Białymstoku i oprawę fanów Jagiellonii [ZDJĘCIA] Jakub Lisowski

Blisko 20 tysięcy kibiców oglądało piątkowy hit 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Nikt się nie nudził, bo w pierwszej połowie przewagę miała Jagiellonia, w drugiej - Pogoń. Było dużo sytuacji bramkowych, padły cztery gole. Na wysokości stanęli też kibice. Co prawda ze Szczecina przyjechało tylko ok. 200 fanów, ale to był piątek, a za kilka dni tłumy pojadą do stolicy, ale i kibice "Jagi" nie wypełnili w całości trybun na hit. Za to przygotowali gardła i oprawę na bardzo wysokim poziomie.