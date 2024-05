Wojciech Lisowski, obrońca Pogoni Szczecin: Sami do końca nie wiemy, co się stało w Warszawie

Wojciech Lisowski: Tego czasu nie było za dużo, bo po meczu w Warszawie zostaliśmy tam na noc, wracaliśmy w piątek, w sobotę i niedzielę były treningi, a w poniedziałek już mecz. Cały czas byliśmy więc razem i po tym, co się stało musimy pozostać razem, ale też musimy sobie spojrzeć w oczy, spojrzeć w lustro, bo wiemy, że wszystko, było w naszych nogach. Zepsuliśmy to. Każdy z nas wiedział, że nie ma możliwości się w pełni odbudować, ale z Puszczą postawiliśmy ten pierwszy krok. Musimy odbudować zaufanie kibiców, ale i swoje. Ja pochodzę stąd i mnie to mocno boli, ale z drugiej strony nie możemy podchodzić do tego, jakby był koniec świata. Nie możemy, bo jesteśmy na finiszu rozgrywek ligowych. Musieliśmy wygrać z Puszczą i to zrobiliśmy. To było ważniejsze niż styl.

Czemu zepsuliście? Jak można wytłumaczyć tę finałową porażkę?

Sami do końca nie wiemy, co się stało w Warszawie. Najlepiej byłoby to jak najszybciej zamknąć i koncentrować się na lidze. Jeszcze przed meczem z Puszczą wiedzieliśmy, co mniej więcej może nas spotkać ze strony kibiców i to też motywowało nas do walki o zwycięstwo. Fajnie, że po kwadransie ten doping już wrócił, bo cały czas jesteśmy wszyscy społecznością Pogoni. Ja się czuję źle z tym, co się stało, a lecą wobec nas różne zarzuty.

Słuszne.

Nikt z nas nie chce uciekać od odpowiedzialności, bo to my byliśmy na boisku i to my mieliśmy wszystko w naszych nogach, niby pod kontrolą, ale teraz musimy się z tego podnieść, ale musimy to zrobić razem. Kibice pokazali, że są z nami i zawsze tu będą. Dla nich Pogoń to coś więcej niż klub. My czujemy, że nas wspiera nie tylko paru kibiców, ale cały Szczecin, a nawet całe województwo.