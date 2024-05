To nie była dobra wiosna dla wielu byłych Portowców w Europie

W styczniu 2022 r. Pogoń miała szansę na mistrzostwo Polski, ale zdecydowała się sprzedać Kozłowskiego do Brighton za ok. 10 mln euro. Szansa na MP przepadła, a utalentowany pomocnik do tej pory nie zaistniał w Anglii. Pół roku spędził w Belgii, a ostatnie dwa lata w Holandii. W drużynie Vittese Arnhem grał dużo, ale statystyki były średnie (po 2 gole i 5 asyst w sezonie). Tego lata znów wróci do Brighton, ale nie wiadomo, czy na dłużej, czy znów zostanie wypożyczony. Vittese wyleciało z elity. Zostało ukarane odjęciem 18 punktów za naruszenie zasad licencyjnych, ale nawet z tymi punktami zajmowało miejsce spadkowe.

Spadek zaliczy też Mateusz Łęgowski. Pomocnik na początku tego sezonu przeszedł do Salernitany. W Serie A grał dużo, ale trafił do słabego zespołu i teraz jest na ostatnim miejscu w tabeli, bez szans na ratunek. Wszystko wskazuje na to, że Łęgowski pozostanie w Serie B.