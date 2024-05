Czas rozpocząć świąteczny tydzień na Pomorzu Zachodnim. King Szczecin i Spójnia Stargard powalczą o finał Orlen Basket Ligi

Obecność w półfinale Kinga Szczecin nie jest zaskoczeniem. Wilki są obrońcami tytułu mistrzowskiego i choć mieli różne problemy w trakcie sezonu, to cały czas widać było, że potencjał w zespole jest ogromny. W ćwierćfinale King ograł 3:1 Legię Warszawa, choć miał trochę szczęścia. Dwa pierwsze mecze na swoim parkiecie mógł przegrać, ale właśnie w kluczowych minutach pokazywał mistrzowski charakter i umiejętności. Do półfinałów przystąpi pewny siebie.

A zagra z lokalnym przeciwnikiem - Spójnią. Stargardzianie sprawili dużą niespodziankę eliminując w ćwierćfinale Anwil Włocławek. Rywale nie tylko wygrali rundę zasadniczą, ale generalnie nie szczędzili grosza, by zbudować mocny skład. I zbudowali, ale zabrakło im czasu, by z indywidualności zrobić mocny zespół (porażka sprawiła, że posadę stracił trener Przemysław Frasunkiewicz, ale będą też zmiany w składzie). A Spójnia - zaskoczyła bardzo pozytywnie. Mimo porażek w dwóch pierwszych meczach - rozkręciła się i wyrwała wygraną w serii. Jeśli zespół wygrał decydujące spotkanie we Włocławku - jest mocny i nie będzie się bał rywalizacji z Kingiem.