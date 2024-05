King Szczecin wygrał pierwszy półfinał ekstraklasy koszykarzy [ZDJĘCIA] Jakub Lisowski

Efektownym zwycięstwem 104:86 Kinga Szczecin nad PGE Spójnią Stargard zakończył się pierwszy mecz o awans do wielkiego finału Orlen Basket Ligi. King prowadził przez większość spotkania, a Spójnia miała dobry fragment w pierwszej kwarcie. To za mało, by doprowadzić choćby do emocjonującej końcówki.