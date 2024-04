Ile GAZ-SYSTEM daje pieniędzy świnoujścianom? Spółka podała wyliczenia

GAZ-SYSTEM jest operatorem gazoportu w Świnoujściu. Od samego początku spółka wspiera finansowo między innymi świnoujskie zabytki, które ma w swoim sąsiedztwie - Latarnię Morską oraz Fort Gerharda. Od roku dojazd do ich drogą lądową jest niemożliwy ze względu na strefę wokół terminalu LNG. W minionym roku, dzięki dofinansowaniu spółki, przez całą majówkę chętni mieszkańcy i turyści mogli do zabytków dopłynąć za darmo. W tym roku, jak podało Stowarzyszenie Latarń Morskich, darmowych rejsów nie będzie, bo jak wyliczono, zaoferowane dofinansowanie pozwoliłoby obniżyć cenę biletu, który kosztuje w tym sezonie 74 zł, jedynie o 8 zł. Do sprawy odniósł się GAZ-SYSTEM, a spółka podkreśliła, że wyraża wolę kontynuacji wsparcia społeczności lokalnej.

“GAZ-SYSTEM rozumie potrzebę wsparcia w zapewnieniu dostępu do zabytków Prawobrzeża oraz plaży i dlatego zadeklarował konkretną dotację i współpracę w tym zakresie (...). GAZ-SYSTEM, podobnie jak w ubiegłym roku – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym – zadeklarował wsparcie finansowe transportu do zabytków (Latarnia Morska obraz Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda) i plaży w prawobrzeżnej części miasta w okresie majowych Świąt Państwowych kwotą 60 tysięcy złotych. Jest to poziom zaangażowania finansowego w tej samej wysokości, co w trakcie ubiegłorocznego weekendu majowego. Środki te pozwoliły zapewnić skuteczne dotarcie do tych obiektów białą flotą oraz komunikacją miejską. Kwota 45 tysięcy zł pokryła w 2023 roku koszty odbywających się w czasie majówki kilka razy dziennie rejsów statkiem z wyspy Uznam w Świnoujściu na wyspę Wolin do Fortu Gerharda. Biorąc to pod uwagę tegoroczna propozycja przekazania przez GAZ-SYSTEM wsparcia na rzecz miasta w wysokości 60 tysięcy złotych jest zdaniem spółki odpowiednią kwotą na ten cel. Finansowanie w tej wysokości może skutecznie obniżyć ceny biletów za rejsy na tej trasie w czasie majówki” - przekazała spółka w komunikacie przesłanym do mediów.