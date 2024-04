Nie będzie Dnia Flagi na latarni w Świnoujściu. Ważą się losy największej atrakcji turystycznej miasta

- Ze smutkiem informujemy, że ostatnie negocjacje samorządu Świnoujścia z Gaz-Systemem, który reprezentował Adam Bryszewski, vice-prezes firmy, zakończyły się niepowodzeniem. W związku z w/w - co skutkuje brakiem możliwości dopłynięcia do zabytku bez opłat/ lub za symboliczną kwotę. Dzień Flagi na latarni morskiej w Świnoujściu i Latarni Morskiej w Niechorzu w 2024 roku nie będzie świętowany - czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Latarni Morskiej.

Każdego roku 2 maja o świnoujskiej latarni za sprawą gigantycznej flagi mówiła cała Polska. W tym roku tradycja zostanie przerwana. Przypomnijmy: ze względu na strefę wokół gazoportu dojazd do latarni nie jest obecnie możliwy - można do niej jedynie dopłynąć korzystając z komercyjnych rejsów. W ubiegłym roku spółka Gaz-System sfinansowała rejsy do latarni - przez całą majówkę były one za darmo.