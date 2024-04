Szczecińsko-polickie morsy zakończyły sezon. Za ciepło na kąpiel [ZDJĘCIA]

- Kiedyś to były zimy - wspomina Ireneusz Kowieski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Szczecińsko-Policki Klub Morsów. - Żeby się wykąpać w jeziorze, trzeba było wcześniej wyrąbać przerębel. A teraz? Od 3 lat praktycznie nie ma mrozów. Dlatego, w tym sezonie, oprócz zlotów w Świnoujściu, Mielnie, Kołobrzegu czy Sopocie, pojechaliśmy dwukrotnie do Norwegii - w Tromso, 350 kilometrów za polem polarnym, był śnieg a temperatura powietrza spadła do 5 st. Celsjusza. Tam woda w morzu nie zamarza, bo w pobliżu płynie ciepły prąd - miała około 2 stopnie na minusie.