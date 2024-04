Kierowco, nie pij, uważaj na pieszych i... noga z gazu. Policja o bezpieczeństwie podczas długiego weekendu

- Będziemy na trasach wjazdowych i wyjazdowych z miast - zapewniła. - Policjanci zadbają tam o płynność ruchu, by nie tworzyły się zatory. Poza tym zwrócimy uwagą na kierowców, którzy przekraczają dozwolone prędkości - dla nich nie będzie taryfy ulgowej. To przecież właśnie przez nadmierną prędkość dochodzi w Polsce do największej liczby wypadków. Skupimy się też nad trzeźwością kierowców. Nasi funkcjonariusze są wyposażeni w AlcoBlow, alkomaty i narkomaty.

Patrole policji mają być wszędzie: na drogach dojazdowych do miejscowości turystycznych, na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Poza tym przy kąpieliskach, podczas imprez masowych i na dworcach. Jak zapewniali we wtorek na briefingu prasowym, zadbają o bezpieczeństwo w czasie długiego majowego weekendu.

- Wczoraj w Mazowieckiem utonęli dwaj 15-latkowie - poinformował mł. asp. Damian Orlik z wydziału prewencji KWP. - Uczulamy więc wypoczywających nad wodą, by zachowali maksymalne bezpieczeństwo - w wielu miejscach nie ma jeszcze ratowników WOPR. Korzystajcie państwo tylko z miejsc do tego wyznaczonych. W naszym województwie, podczas ubiegłej majówki utonęła jedna osoba.

Policjanci zaapelowali też do właścicieli łodzi, by pamiętali o odpowiednim wyposażeniu swoich jednostek w środki ratunkowe. A st. insp. Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej poinstruowała, jak bezpiecznie korzystać z miejsc do grillowania (w Szczecinie najczęściej do tego wykorzystywanymi miejscami są okolice jeziora Głębokie i Las Arkoński).