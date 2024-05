Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 22.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Przecław, al. Kasztanowa 25, dz.nr 5/49, 5/75. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Warzymice, dz.nr 213/5. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Kościuszki 13, 13a, 13b, 13m. 23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Będargowo 20. 22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Siadło Dolne 6 do 26a, przepompownia, dz.nr 75/7, 75/8, 105/1, 422. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Poczernin nr: 66ZA, 66ZB, 66ZE, 66ZT, 66ZU, 66ZF, 66ZG, 66ZL, 66ZJ, 66ZK, 66F, 66FA, 66G, 66GA 23.05 od godz. 8:30 do 14:00

Grzędzice ul Radości działka numer 383/21 22.05 od godz. 9:00 do 15:00

Stargard ulica Garncarska 2, 4 oraz działka 129/5 (Sklep na rogu ulicy Kuśnierzy/ Garncarska 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Okulickiego 14 do 40 parzyste. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Nocznickiego 41, 42, Firlika 15. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Harnasiów 20. 23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19. 23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Orna 1, 3, dz.nr 22/1, 22/7, 22/8. 22.05 od godz. 8:30 do 15:00

Szczecin, ul. Kamienna 25a do 25e. 22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Piesza 6. 22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Przelewice od numeru 33a do numeru 37a 23.05 od godz. 8:00 do 14:30

Przelewice od numeru 33a do numeru 37a 22.05 od godz. 8:00 do 14:30

Szczecin, aleja Wyzwolenia 77, 77 oficyna, 77a, garaże, dz.nr 4/5. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Thugutta 6, 6e, 6f, 8.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Kurza 13, 14, przepompownia.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Władysława IV 9c.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat kamieński

Buniewice działki nr 1/114, 1/113, 1/277

22.05 od godz. 9:00 do 14:00

Sierosław od 36a do 36i oraz od 60 do 154

23.05 od godz. 8:30 do 12:30

Borzysław działki nr 110/3 ,110/5 , 111/5 , 111/6 111/11

23.05 od godz. 9:00 do 14:00

Wrzosowo 52a

24.05 od godz. 9:00 do 14:00