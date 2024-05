Prawie 500 uczestników konferencji w Międzyzdrojach rozmawia o awariach budowlanych

Nowością tegorocznego spotkania jest panel poświęcony elektrowniom atomowym.

- Budowa elektrowni jądrowych to olbrzymie wyzwanie dla inżynierów budownictwa. Do tego dla nas, w Polsce to zupełna nowość. A trzeba się do tego przygotować. Chcemy posłuchać tych, którzy mają już doświadczenie - mówi profesor Kaszyńska.