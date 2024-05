Ukrył się w samochodzie, a potem ruszył na policjantów. Jest akt oskarżenia

Do przestępstwa doszło 11 stycznia 2024 r. w Trzebiatowie.

Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KPP w Stargardzie poszukiwali mężczyzny , bo miał do odsiadki kolejną karę. Odnaleźli go w samochodzie.

Gdy próbowali go zatrzymać, napastnik gwałtownie ruszył autem w ich kierunku.

- Zmuszając ich do gwałtownego usunięcia się z toru jazdy, w celu uniknięcia potrącenia - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Policjanci ruszyli za nim w pościg. Po około trzech kilometrach sprawca zjechał na drogę gruntową, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty związane z czynną napaścią na policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim w tych okolicznościach był samochód.

Miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Trafił do aresztu. Przyznał się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia.