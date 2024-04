Sukces majówki zależy od pogody. To będzie długi i ciepły weekend

- Codziennie sprawdzam prognozy pogody - mówi nam Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, szef lodziarni. - Nie powinno padać, będzie słońce. A to ważne. Pensjonaty i hotele w Mielnie już się zapełniają, więc liczę na spory ruch. Otwieramy 27 kwietnia i działamy aż do końca września. Zapraszam.

Prognozy pogody są łaskawe.

Tłumaczy, że to na skutek zwrotu o 180 stopni cyrkulacji powietrza, bo właśnie od najbliższej soboty napływać będzie do nas cieple powietrze z Południa.

- Najpierw temperatura wzrośnie do 18-19 stopni Celsjusza - mówi Ścibor. - Ale już od niedzieli ma być powyżej 20 st. C, a nawet do 24 st. C. Nad morzem też zrobi się o wiele cieplej, ale uwaga, po południu o tej porze roku na wybrzeżu może nas dopaść zimna bałtycka bryza, a wtedy temperatura spada nawet do 8 st. C.