Poprzednie finały Pucharu Polski z udziałem Pogoni Szczecin

W drodze do finału we Wrocławiu Portowcy pokonali: Gryfa Słupsk 2:1 (II runda), Piast Nowa Ruda 3:3 i po karnych 3:0 (III runda), Lecha Poznań 2:0 (1/16 finału), Broń Radom 2:1 po dogrywce (1/8 finału), Szombierki Bytom 2:0 (ćwierćfinał), Resovię Rzeszów 1:0 (półfinał).

Pogoń prowadzona przez Jerzego Kopę walczyła na dwóch frontach. W II lidze skutecznie biła się o awans do elity, a w Pucharze Polski pokonywała kolejne przeszkody.

Finał we Wrocławiu miał być jednostronny, ale Pogoń się postawiła. Długo utrzymywał się wynik 0:0. Legia w 83. minucie miała rzut karny. Trener Kopa zdecydował się na zaskakującą zmianę: Zbigniewa Długosza w bramce zastąpił Marek Szczech, który był uważany za lepszego specjalistę od „11”. Szczech obronił strzał Jerzego Adamczyka.

W dogrywce cały czas bez bramek, aż do 118. minuty. Rzut rożny, później Mirosław Okoński podał do Adama Topolskiego, a ten pokonał Szczecha. Topolski do niedawna był trenerem Błękitnych Stargard.

Skład Pogoni: Zbigniew Długosz (83. Marek Szczech) – Jerzy Stańczak, Zbigniew Kozłowski, Leszek Piekarczyk, Zbigniew Czepan – Marek Włoch, Zenon Kasztelan, Leszek Wolski, Dariusz Krupa (60. Benon Szostakowski) – Zbigniew Stalmasiak, Janusz Turowski.

Sezon 1981/82

Pogoń znów awansowała do finału PP. Ale już jako pierwszoligowiec. W Kaliszu zmierzyła się z Lechem Poznań. Spotkanie wstępnie planowane było w stolicy, ale ze względu na stan wojenny oraz obawy o manifestacje i bójki kibiców przeniesiono go do Kalisza.