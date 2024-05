Pogoń Szczecin straciła nadzieję na występy w Lidze Konferencji

Jedyne pytanie, które jest wciąż otwarte to te o nowego mistrza Polski. Jagiellonia Białystok prowadzi w tabeli, ale ma tyle samo punktów co drugi Śląsk Wrocław. „Jaga” wygrała u siebie ze Śląskiem 3:1, a we Wrocławiu przegrała 1:2. Dlatego prowadzi w tabeli. Przed nami ostatnia seria, która wyłoni mistrza. Jagiellonia podejmie Wartę Poznań, a Śląsk zagra w Częstochowie. Trudno wskazać, kto ma trudniejszego przeciwnika - teoretycznie Śląsk, ale Warta jest zagrożona spadkiem i będzie walczyć o życie. To będzie ciężka przeprawa dla białostockiego zespołu.

Za to Raków, Lech i Pogoń rozczarowały. Broniący mistrzostwa Polski zespół z Częstochowy mocno zainwestował w tym sezonie w skład, ale nie przełożyło się to na wyniki. Raków grał dużo poniżej oczekiwań. Lech też nie szczędził grosza, a po wygranej z Pogonią wydawało się, że ma najłatwiejszy terminarz. Tyle, że Kolejorz nic ciekawego na boisku nie prezentował, najważniejsze konfrontacje przegrywał.

W Szczecinie też rozgoryczenie i ból. Po rundzie jesiennej Pogoń była 6. w tabeli ze stratą 11 punktów do Śląska i 8 do Jagiellonii. Dystans wydawał się nie do odrobienia. Tyle że w lutym zespół wygrywał, błyskawicznie zniwelował straty, a jednocześnie zapewnił sobie awans do finału Pucharu Polski. Były dwie szanse na zapewnienie sobie występów w Europie i na obu frontach Portowcy dali plamę.

Katastrofa nastąpiła na Stadionie Narodowym. Finał wygrała Wisła (2:1) i to było w pełni zasłużone piłkarsko zwycięstwo.

Wpadki przed tym finałem były usprawiedliwiane, w tabeli ligowej też niewiele złego się działo, ale powietrze uszło po powrocie ze stolicy.

Gdyby Pogoń wygrała w Częstochowie i Mielcu, pewnie mecz z Górnikiem byłby o brązowy medal. W dwóch meczach wyjazdowych Portowcy zdobyli jednak punkt i w sobotę zagrają co najwyżej o 4. miejsce. Taką lokatę zajęli też w poprzednim sezonie i dało im to przepustkę do Europy. Teraz nie, bo PP zdobył pierwszoligowiec.