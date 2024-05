Tomasz Kwiatkowski arbitrem finału. Kontrowersyjny wybór PZPN

- Arbitrem meczu będzie Tomasz Kwiatkowski z Warszawy – zakomunikował kilka dni temu Polski Związek Piłki Nożnej.

Ta decyzja zaskoczyła fanów Pogoni, bo arbiter źle się im kojarzy. Głównie przez to, co się stało w przedostatnim meczu ligowym poprzedniego sezonu. To właśnie błąd tego arbitra kosztował Portowców kilka milionów złotych.

Pogoń grała w Zabrzu. Potrzebowała zwycięstwa, by utrzymać się na 3. miejscu, a to związane było z większą premią finansową. Ale z Górnikiem Pogoń grała źle, nie tworzyła sytuacji bramkowych. Gospodarze objęli prowadzenie w 78. minucie, a Pogoń szybko wyrównała (Pontus Almqvist). I cisnęła, szukała zwycięskiego trafienia. Była groźna. W końcu kontra, podanie do Marcela Wędrychowskiego w polu karnym, a ten po kontakcie z obrońcami padł na murawę. Sędzia Kwiatkowski kazał grać dalej. Była długa przerwa w grze, arbiter nie chciał sytuacji przeanalizować, choć powtórki były „czyste”. Po wznowieniu gry Górnik zdobył zwycięskiego gola.