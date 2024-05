Gmina Kołbaskowo zyskała malowniczą ścieżkę rowerową po śladzie wąskotorówki. To nie koniec inwestycji [ZDJĘCIA]

To szlak rowerowy od granicy polsko-niemieckiej, przez Barnisław, Warnik, Karwowo do Będargowa o długości ok. 4,5 km, szerokości 2,5 do 3 m, wraz z budową miejsc odpoczynku. Koszt inwestycji pierwszego odcinka w gminie Kołbaskowo, to 4 758 481,01 zł, z czego ponad trzy miliony złotych pochodzi z dofinansowania w ramach programu INTERREG V.

Pierwszy odcinek ścieżki rowerowej po szlaku kolejki wąskotorowej CPO ma 8 km, prowadzi z Ladenthin do Hohenholz.