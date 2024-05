Frekwencja znów dopisała. Świetna atmosfera na drugim półfinale King - Spójnia [DUŻO ZDJĘĆ] Jakub Lisowski

Ostatnie pięć minut spotkania publiczność oglądała na stojąco - takie były emocje na finiszu meczu Kinga Szczecin z PGE Spójnią Stargard. King wygrał ostatecznie 78:72 i w półfinałowej serii prowadzi 2:0. Brakuje mu jednego zwycięstwa do awansu do finału i postara się o to w czwartek w Stargardzie, gdzie będzie komplet fanów na trybunach, a atmosfera może być jeszcze bardziej gorąca.