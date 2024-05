Sebastian Machowski, trener Spójni Stargard: King zamknął ten mecz lepiej od nas

- Gratulacje dla Szczecina za zwycięstwo. Lepiej zamknęli ten mecz od nas. Mieliśmy swoje szanse, wynik był cały czas bliski remisu. Mogliśmy w końcówce doprowadzić do dogrywki, ale nie udało się – mówił Sebastian Machowski, trener Spójni. - W czwartek powalczymy o czwarty mecz. Dostrzegam duże podobieństwa z serią z Anwilem, gdy też mieliśmy 0:2 po dwóch meczach.

- Boli ta porażka. Poprawiliśmy grę, ale King potrafił nas złapać i wygrać. Nie zagraliśmy tego, co potrafimy. Teraz myślimy tylko o tym, by wrócić na swój parkiet i powalczyć o zwycięstwo – dodał Alex Stein, rezerwowy gracz Spójni.

Czego zabrakło stargardzkiej drużynie?

- Kilku celnych rzutów i lepszej obrony w końcówce. Walczyliśmy do końca. Ale dziś jeszcze to nie wystarczyło – przyznał Stein. - W I rundzie była podobna sytuacja. Oby to się powtórzyło. Mamy grupę ludzi, którzy są wstanie tego dokonać.