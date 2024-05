Flota Świnoujście przegrała i nie jest pewna utrzymania. Hit wiosny dla Świtu Szczecin [DUŻO ZDJĘĆ]

III liga

Flota Świnoujście walczy, by nie spaść. Ma przewagę nad strefą spadkową, ale z II ligi może spaść Olimpia Grudziądz, a nawet Lech II Poznań. Wyspiarze muszą więc walczyć, by jeszcze poprawić swoją pozycję w tabeli. W sobotę to się nie udało. W Swarzędzu gospodarze od początku byli zespołem lepszym.

Vineta Wolin potwierdziła, że nie jest przygotowana do wiosny. Gdyby nie udana jesień – miałaby problemy z utrzymaniem.

Pogoń II Szczecin chciała powalczyć z wiceliderem z Torunia, ale młody skład nie sprawił niespodzianki.

W meczu dwóch najlepszych zespołów tej wiosny Świt Szczecin wygrał 1:0 z Błękitnymi w Stargardzie.

Gol padł na początku spotkania. W 12. minucie zza pola karnego uderzył Ernest Hulisz, a bramkarz „przysnął” i piłka wpadła do siatki. Obrońca ze Szczecina w poprzednich meczach nie dostawał zbyt wielu szans, ale po tym, jak Świt zapewnił już sobie awans do II ligi, trener Piotr Klepczarek mocno przemodelował wyjściowy skład na mecz z rewelacją wiosny. Błękitni ciśnienia nie wytrzymali. Zły początek sprawił, że nie mogli złapać właściwego rytmu i już do przerwy mecz mógł być rozstrzygnięty. Świtowcom brakowało jednak skuteczności. Po przerwie kontrolowali jednak grę i wynik.