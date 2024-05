Tony Meier, bohater Kinga: Walczyliśmy bez względu na to, jak nam szło

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa. Za nami trudna druga połowa, ale walczyliśmy bez względu na to, jak nam szło. Wygrywamy trudne końcówki, więc to jest bardzo pozytywne. Mamy dobrą energię, a w chwilach słabszych nie zwieszamy głów – mówił Meier.

Amerykanin przyznał, że po meczu w szatni Kinga nawet nikt się specjalnie nie cieszył, ale już myślano o czwartkowym meczu w Stargardzie.

- Czeka nas ciężka bitwa. Będzie to najtrudniejszy mecz, jaki dotychczas rozegraliśmy ze Spójnią odkąd gram dla Kinga. Trudna hala do walki, głośna publika, specyficzne kosze. Spójnia rzuci na nas wszystko co ma. Musimy być mentalnie i fizycznie gotowi. Oby seria zwycięstw Kinga w Stargardzie trwała, ale nawet jeśli nie uda się wygrać w czwartek, to musimy zachować spokój, bo wciąż będziemy mieli dobrą sytuację. Do finału brakuje nam jednego zwycięstwa – mówił Tony Meier.

I pewnie można oczekiwać, że w czwartek będzie jeszcze inne spotkanie, niż te dwa rozegrane w Szczecinie.

- Drugi mecz był inny od pierwszego. Baliśmy się jeszcze bardziej niż dwa dni temu. Spójnia nie jest taka słaba, by przegrywać z nami 20 punktami i to pokazała. Niby pod koniec drugiej i na początku trzeciej kwarty mieliśmy kontrolę, ale szalone rzuty Devona Danielsa wpadały i odwróciły przebieg spotkania. Było nerwowo, złapała nas niemoc w ataku na początku IV kwarty. Takie zapaści się przytrafiają, ale mamy kulturę wygrywania. Ktoś to musiał przełamać i dziś Tony to zrobił – podkreślał Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga.