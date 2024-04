Pół miliarda złotych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Termomodernizacja, ekologiczne autobusy i tereny zielone Leszek Wójcik

Szczecin otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 156 mln zł na jedenaście projektów. archiwum

Rewitalizacja terenu w pobliżu zmodernizowanego odcinka al. Wojska Polskiego, przebudowa szczecińskich placów: Batorego i Orła Białego, kupno niskoemisyjnych autobusów... Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego będzie mieć do dyspozycji (m.in. na to) około 500 mln zł - tyle Szczecin i gminy obszaru metropolitalnego otrzymają z funduszy unijnych na realizację projektów. To największe pod względem wagi finansowej porozumienie terytorialne.