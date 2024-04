Władysław Diakun: Nadal mam wiele do zrobienia dla Polic

Dziękuję wszystkim Policzanom za te lata zaufania i wsparcia, jakim mnie obdarzają. To dla mnie dowód na to, że wybierając moje nazwisko przy urnie, są z mojej pracy zadowoleni. Traktuję ją jak pasję i jednocześnie misję - podchodzę do niej odpowiedzialnie i sumiennie. Myślę, że mieszkańcom Polic zależy na tym, by burmistrzem był ktoś sprawdzony, kogo znają i mu ufają.

Jak zmieniała się gmina przez ostatnie lata widać gołym okiem, nie trzeba o tym opowiadać, wystarczy wyjść z domu i zobaczyć rezultaty. Zdecydowałem się kandydować na kolejną kadencję, ponieważ nadal mam wiele do zrobienia dla Polic. Przed nami kluczowe, strategiczne inwestycje, które wymagają zaangażowania i sprawdzonego zarządzania. Ich efektem będzie to, że wszystkim nam będzie żyło się lepiej, bezpieczniej i spokojniej.

Część inwestycji jest w toku, ale część z tych, które planujemy, będziemy rozpoczynać w 2024 roku. Warto wspomnieć m.in. o przebudowie i budowie nowych dróg, żeby nam wszystkim na co dzień sprawniej przemieszczało się na terenie naszej gminy. W grudniu oddamy do użytku ul. „Nowosiedlecką”, przed nami przebudowa ul. Siedleckiej, budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, którego ważnym elementem jest węzeł Police, czy też wyczekiwane uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.