Studenci i naukowcy Politechniki Morskiej będą doradzać urzędnikom

Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. W szczególności projekt usprawni funkcjonowanie administracji

samorządowej województwa.

Projekt jest kontynuacją prowadzonych przez województwo prac nad rozwojem dotychczasowego pozyskiwania danych na temat terenów naszego regionu. To element realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii. Nowa odsłona unijnego programu zakłada udział kadry naukowej, ale także studentów geodezji i kartografii PM, którzy wspólnie będą doradzać urzędnikom, pracującym nad rozwojem systemu tak, by informacje dostępne na temat terenu naszego regionu w Geoportalu były szersze, bardziej szczegółowe i jeszcze bardziej przydatne niż dotychczas.

W ramach współpracy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będzie wspierał Politechnikę Morską w Szczecinie w realizacji działań edukacyjnych i badań naukowych poprzez m.in. umożliwienie uczelni dostępu do systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, w tym zapewnienie Uczelni dostępu do zbiorów danych w postaci elektronicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego w zasobie województwa, w celu ich wykorzystania do zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych.