Jens Gustafsson, trener Pogoni: W drugiej połowie pokazaliśmy prawdziwą Pogoń

Alex Gorgon – wydaje się, że ma mały kłopot. Za wcześnie, by mówić, czy zagra w finale. Ale gdyby zagrał z Jagiellonią, to nie zagrałby w Warszawie.

Kacper Smoliński – ma za sobą długą historię z kontuzjami, wraca do ligowej formy, zagrał tydzień temu w rezerwach i był najlepszym. Zaufaliśmy mu i dał radę.

Adrian Siemieniec, Jagiellonia

Dziękuję kibicom za wsparcie, fantastyczną oprawę, frekwencję. Czuliśmy ich wsparcie. Dziękuję też drużynie – intensywny, dobry mecz w naszym wykonaniu. Wola zwycięstwa, pasja i tacy byliśmy. Tacy zawsze chcemy być.

Bardzo dobra I połowa w naszym wykonaniu, ale problem, że było tylko 2:1. Było to otwarte. Pogoń po przerwie doszła do głosu. Nie jesteśmy zadowoleni z remisu, ale to nie jest zły wynik. Szykujemy się już do meczu w Mielcu.

Piłka taka jest, że jak Dominik nie strzela bramkowej sytuacji, to pojawia się krytyka. On wyprzedził piłkarski wiek, oczekiwania rosną, ale on dopiero zbiera doświadczenie. Musimy go wesprzeć po tej niewykorzystanej okazji. Mamy punkt z trudnym przeciwnikiem i jedziemy dalej. Zespół wsparł już go na boisku. Świadczy to dobrze o relacjach w naszym zespole. Wspieramy się wzajemnie.