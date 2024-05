Pogoń - Puszcza na trybunach: protest, cisza, napisy, pampersy, a później świetny doping i wsparcie [ZDJĘCIA KIBICÓW]

W czwartek Pogoń przegrała w złym stylu finał Pucharu Polski, więc nie mogła liczyć, że przejdzie to w środowisku kibicowskim bez echa. Był protest - fani na rozpoczęcie I połowy wywiesili napis "Wstyd k...!!!", a ktoś wrzucił na murawę pampersy.

Ale po kwadransie ultrasi Pogoni rozpoczęli doping, a sytuacja wracała do normalności. Po meczu drużyna z rezerwą, ale jednak podeszła pod sektor ze swoimi zagorzałymi fanami i znów usłyszeli kilka cierpkich zdań. Ale też wskazówkę, motywację - te zaufanie można odbudować. Trzeba jednak kolejnych zwycięstw.

Mimo poniedziałku do Szczecina przyjechała też kilkudziesięcioosobowa grupa fanów Puszczy Niepołomice. Na początku spotkania to tylko ich było słychać, a później do końca przypominali o sobie. Gracze Puszczy też podziękowali im za wsparcie.