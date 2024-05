Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin: Mamy jeszcze dużo do poprawy

- Bałem się spotkania, bo długo czekaliśmy na ten mecz. Tydzień, a brak rytmu działa różnie. Zadziałało dobrze. Była energia, bo wygrywanie meczów otwarcia jest bardzo ważne. Nic to jednak nie znaczy, bo my musimy wygrać serię. Było dużo biegania, prezentowaliśmy nasz styl. Dużo szybkich ataków, punktów z trumny. Spójnia zaskoczyła nas skutecznością dystansową. Mecze z Anwilem zbudowały ich mental. Musimy być ostrożni przed poniedziałkiem – mówił trener Arkadiusz Miłoszewski.

Co teraz będzie najważniejsze w Kingu?

- Czeka nas solidna analiza z błędami w naszej grze. Poprawimy się. Musimy czymś zaskoczyć , bo gra z soboty nie musi wystarczyć – mówił trener.

King miał chwilę słabości w końcówce I kwarty. Prowadził, ale Spójnia przejęła inicjatywę. Na krótko.

- Musiały być rotacje, ale oczekiwania od zmienników były te same. Gdy wprowadziłem na boisko Matta to Spójnia zaczęła grać lepiej i miałem stracha, że te zmiany na początku nic nie dadzą. Ale faule mieli Andrzej Mazurczak i Avery Woodson i coś mi podpowiedziało, by przytrzymać na boisku Matta. Dobrze zrobiłem, bo on nam zbudował przewagę w II kwarcie – mówił Miłoszewski.