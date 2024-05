PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice 1:0. Skromne, ale zasłużone zwycięstwo Portowców [ZDJĘCIA]

Drużyna musiała się spodziewać, że ze strony kibiców spotka ich kara. I dobrze wiedziała, że tylko zwycięstwami może odbudować zaufanie. Mecz z Puszczą był idealną okazją na taki pierwszy krok. Rywal co prawda jest zagrożony spadkiem, ale nie jest to ekipa z wieloma indywidualnościami w składzie, raczej skupiona na defensywie. W Szczecinie też głównie miał się skupić na zabezpieczeniu tyłów, bo punkt byłby bardzo dobrym dla niego wynikiem.

„Wstyd k…!!!” - taki napis zawisł przed rozpoczęciem poniedziałkowego spotkania na płocie, gdzie zazwyczaj wieszane są flagi szczecińskich kibiców i zaprzyjaźnionych fan-clubów. To był protest stowarzyszenia „Portowcy” po tym, co się wydarzyło w ostatni czwartek w Warszawie.

Trener Jens Gustafsson po ostatniej porażce nie przeprowadził rewolucji kadrowej. Nie ma do tego możliwości, ale po raz pierwszy zdecydował się wystawić od początku meczu dwóch młodzieżowców – Adriana Przyborka i Marcela Wędrychowskiego. Zmiana nastąpiła też w obronie – do „11” powrócił Benedikt Zech, a w rezerwie pozostał Leo Borges.

Ktokolwiek byłby w podstawie – wymagania byłyby takie same. Pogoń miała zagryźć przeciwnika i zwycięstwem dołączyć do ligowej czołówki. Z bardzo otwartą ścieżką na zdobycie choćby medalu.

Jeszcze przed samym rozpoczęciem meczu – jeden z kibiców wrzucił na murawę pampersy, a przez pierwszy kwadrans publiczność ożywiła się tylko raz – w 10. minucie, by wspomnieć Roberta Dymkowskiego. Legendarny napastnik Pogoni zmaga się z ciężką chorobą, a za dwa tygodnie w Szczecinie kolejna impreza charytatywna, by wesprzeć go w trudnych chwilach.