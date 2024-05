PKO Ekstraklasa: Stal Mielec – Pogoń Szczecin 0:0. Portowcy wypisują się z gry o brąz

Przed rozpoczęciem piątkowego spotkania Stal zajmowała 11. pozycję w tabeli. Niby odległą, z wyraźną stratą do podium, ale jednak drużynę z Mielca można było pochwalić za ten sezon. Bardzo dużo ekspertów upatrywało w niej spadkowicza, ale Stal dobrze rozpoczęła sezon, punktowała solidnie i nie była zagrożona spadkiem. Nawet w ostatnich tygodniach mówiło się, że Stal nie będzie przeszkadzać rywalom, bo jest bezpieczna, ale zespół urwał punkty np. Jagiellonii Białystok czy Lechowi Poznań. To też pokazywało, że i Pogoni nie będzie łatwo.

- Chcemy pokazać najlepszą wersję siebie – zapowiadał Kamil Kiereś, trener Stali.

Pogoń była 7. i miała o co grać. Przy dobrych innych wynikach – dwa zwycięstwa na koniec mogło dać jej brąz, a co za tym idzie miejsce w europejskich pucharach i dodatkowe miliony dla klubu. Portowcy polecieli więc na spotkanie z jasnym zadaniem, ale przy okazji trener Jens Gustafsson nie tylko grał o swoją posadę (bardzo możliwe, że straci pracę po zakończeniu rozgrywek i ma tego świadomość), ale i o mniejszą karę finansową dla klubu za brak minut młodzieżowców. To dlatego od pierwszej minuty grało dwóch młodzieżowców – Adrian Przyborek i Marcel Wędrychowski. Niespodzianką było za to wystawienie od początku Kacpra Smolińskiego, który został ustawiony na lewej obronie. Leonardo Koutris musiał pauzować za kartki. Roszada nastąpiła też w środku defensywy. Mariusz Malec i Leo Borges pozostali na rezerwie, a do „11” wrócili: Danijel Loncar oraz Linus Wahlqvist.