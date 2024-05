Trwa IV edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego na Zamku Książąt Pomorskich [ZDJĘCIA]

Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a partnerami Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

– Pomorze Zachodnie, to malownicze widoki i urokliwe plaże, ale także tajemnicze winnice – zaprasza na festiwal i do naszego regionu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Stanowią one coraz popularniejszy cel dla turystów, stają się centrami kultury i tradycji, nie tylko kulinarnych. Czwarta edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego, to nie tylko okazja do degustacji regionalnych win. To także okazja do poszerzenia wiedzy na temat winiarstwa i poznania kolejnych atrakcji naszego przepięknego regionu oraz – co może najważniejsze – spotkania przyjaznych, pełnych pasji ludzi.