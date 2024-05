Jens Gustafsson: Zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia na boisku w Mielcu

Nie uważam, by Stal nas zaskoczyła na początku meczu. To bardziej chodzi o nas, o trudny moment w którym się znajdujemy. Brakuje nam momentami pewności siebie. Ale też myślę, że w trakcie meczu tę pewność znaleźliśmy. Musimy na pewno nad tym pracować, bo został nam do końca sezonu jedno spotkanie i chcemy w nim wyglądać lepiej, szczególnie jeśli mówimy o wejściu w mecz.

Długie podania do Kamila Grosickiego to nie był nasz jedyny pomysł na gola. To były akcje wynikające ze stałych fragmentów Stali i naszych kontrataków. Myślę, że mieliśmy dziś wiele okazji do zdobycia gola po różnie konstruowanych akcjach. Zagrożenia pod bramką rywali było sporo.

Kamil Kiereś, Stal

To było nasze ostatnie domowe spotkanie. Mamy remis. Przygotowując się do meczu, szukaliśmy pewności i pazerności, by w tym meczu walczyć o 3 punkty. Namiastką tego był początek. Do 20. minuty mocno realizowaliśmy to, co chcieliśmy. Do tego czasu docieraliśmy do takich stref, z których mogliśmy penetrować to, co działo się za plecami obrońców Pogoni. Jeżeli czegoś nie wykorzystaliśmy, by ustawić ten mecz, to właśnie początek. To był kluczowy moment.