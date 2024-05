Sebastian Machowski, trener PGE Spójni Stargard: Nie możemy pozwalać Kingowi Szczecin na łatwe punkty

Spójnia wysoko przegrała pierwszy półfinał ekstraklasy koszykarzy z Kingiem w Szczecinie, ale optymizmu nie traci.

Stephen Brown: - King był gotowy do dzisiejszego meczu. My musimy zobaczyć, co się stało z naszą grę od drugiej kwarty. Dużo punktów padło seriami, z transmisji, a nasza skuteczność nie była odpowiednia. W poniedziałek musimy powtórzyć energię z pierwszej kwarty.

- Możemy tylko pogratulować zwycięstwa Kingowi. Nie mieliśmy dużo czasu na przygotowanie do tego meczu, a seria z Anwilem była bardzo wymagająca. Świeżości brakowało, ale nie chcę się tłumaczyć – mówił Sebastian Machowski, trener Spójni. - Do przerwy źle prezentowaliśmy się w obronie. Były problemy z grą Kinga. Nie możemy pozwolić na łatwe punkty z kontr Kinga.

Spójnia mogła być zaskoczona m.in. formą Matta Mobley’a. Amerykanin zrobił różnicę na korzyść Kinga.