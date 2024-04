PKO Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 2:2. Świetne widowisko, ale (tylko) remis Portowców na boisku lidera [ZDJĘCIA]

Nie było zaskoczeniem, że to Jaga pierwsza zaatakowała, ale Valentin Cojocaru nie musiał interweniować nawet w 3. minucie, gdy Hansen wyłożył piłkę do Pululu, a napastnik spudłował. Po chwili nie sięgnął piłki po zagraniu Marczuka, a też mogło być bardzo groźnie. W 7. minucie źle piłkę wyprowadził Borges, ale centrę przeciwników bramkarz złapał i błyskawicznie rozpoczął kontrę. Grosicki dostrzegł na prawej stronie Biczachczjana, ale ten zwlekał i został zablokowany.

Oba zespoły świetnie znały swoją sytuację w tabeli PKO Ekstraklasy. Jagiellonia zwycięstwem mocno przybliżała się do mistrzostwa, jednocześnie wybijając takie marzenia z głów Portowcom. Remis nikogo na dobrą sprawę nie urządzał, a wygrana Pogoni to było utrzymanie się w tym najważniejszym wyścigu. Trzeba było też pamiętać, że w tym sezonie Pogoń już dwa razy ogrywała Jagiellonię – na swoim boisku w lidze (jesienią) i Pucharze Polski (trzy tygodnie temu). Gospodarze liczyli na rewanż, goście na podtrzymanie serii.

Ta akcja trochę przebudziła Portowców, którzy śmielej zaczęli się odgryzać, a Cojocaru i zespół dobrze widzieli, że gospodarze dają dużo miejsca Grosickiemu. W 15. minucie kapitan świetnie to wykorzystał. Po rogu białostoczczan – kontra, Grosicki biegł kilkadziesiąt metrów sam na bramkarza i łatwo go pokonał. Nie manifestował radości, bo lata temu grał dla Jagiellonii (i w jej barwach ograł Pogoń w finale Pucharu Polski w 2010 r.). Świętować mogła za to ok. 200-osobowa grupa kibiców.

„Jaga” szybko wyrównała. Poklepała od swojej połowy, łatwo wbiła się w pole karne, piłka została zagrana do nadbiegającego Pululu, a ten trącił ją do siatki mimo nacisku dwóch obrońców.

Po wyrównaniu mecz się uspokoił. Jagiellonia cały czas mocniej chciała, dobrze rozgrywała akcje, ale już bez takiej energii. Pogoń miała przez to trudniej, ale w 34. minucie znów powinna prowadzić. W świetnej sytuacji Koulouris uderzył za słabo i w środek bramki.