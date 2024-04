Ważny krok w kierunku Centrum Przesiadkowego i wielkich zmian w centrum Szczecina. Jest decyzja radnych

- Czy tak może wyglądać centrum przesiadkowe i okolice placu Zawiszy Czarnego? O to walczymy. Wtorkowa sesja Rady Miasta oprócz tego, że była ostatnia, była także kolejnym krokiem ku realizacji tego zadania. Całość chcielibyśmy przeprowadzić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego co oznaczę masę formalizmów i warunków do spełnienia. Jednym z nim była zgoda Rady Miasta. To się wydarzyło więc przed nami kolejne działania. W dużym skrócie plan jest taki, by na miejskim gruncie, inwestycję zrealizował prywatny inwestor - skomentował prezydent Piotr Krzystek.