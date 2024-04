Trwa budowa aquaparku w Międzyzdrojach. Inwestycja ma być gotowa na jesieni 2025 roku

Do dyspozycji gości będą tam strefy:

Będzie też centrum konferencyjne o powierzchni blisko 1500 m², w którym będą m.in. multifunkcjonalne sale wysokości 5,5 m,

a także Top bar z tarasem widokowym na dachu.

To będzie największy Aquapark na wyspie Wolin.

Cały kompleks połączony zostanie funkcjonalnymi łącznikami, co pozwoli gościom hotelowym czy właścicielom apartamentów

na przejście suchą stopą z miejsca pobytu do strefy atrakcji. Aquapark będzie obiektem sportowo-rekreacyjnym, budynek składać się będzie z pięciu kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Jego kubatura wyniesie 39 790,76 m³, zaś powierzchnia

całkowita 17424,54 m², co pozwoli korzystanie z atrakcji w budynku ponad 2000 gości w jednym czasie.