Świat Saun Fabryki Wody. Można się przenieść do innego świata [ZDJĘCIA]

Saunowanie pod gwiazdami

Od poziomu drugiego zaczynać się będzie prawdziwe saunarium, będące strefą beztekstylną. Centralną przestrzenią jest hol saunowy umożliwiający wypoczynek i swobodny dostęp do każdego ze znajdujących się tutaj pomieszczeń saunowych. Nad holem zainstalowany został świetlik z membrany ETFE, dzięki której można regulować dostęp ciepła i światła słonczego do pomieszczenia. Przy okazji umożliwia on opalanie się. Na poziomie drugim aromat świeżo mielonej kawy unoszący się w powietrzu zachęcać będzie do odwiedzenia sauny hawajskiej. Pod rozgwieżdżone morskie niebo przeniesie nas sauna marynistyczna, w której kształt ławek odzwierciedla kadłub łodzi. Efektów dźwiękowych i wizualnych symulujących przebywanie u stóp wulkanu doświadczymy w saunie wulkanicznej. Poziom drugi to także łaźnia cesarka, caldarium, sauna origami, tężnia solankowa oraz basen barowy i mały basen schładzający.