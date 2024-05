Jak będzie wyglądało otwarcie Fabryki Wody? Znamy pierwsze szczegóły

- Bilety będzie można kupić przez internet lub w kasach na obiekcie. Jeśli będzie duże obłożenie i strefy będą zapełnione to kolejne osoby będą mogły wejść dopiero, gdy zwolnią się miejsca. To wynika wprost ze scenariusza przeciwpożarowego, który definiuje ile osób może przebywać jednocześnie w danej chwili na obiekcie - dodaje Piotr Zieliński.

- Podczas weekendu otwarcia, który rozpoczyna się 1 czerwca przygotowaliśmy dla gości mnóstwo innych atrakcji. Animacje, pokazy, gry i zabawy - wszystko to będzie dostępne wewnątrz i na zewnątrz Fabryki Wody i sprawi, że będziecie się świetnie bawić. Przypominamy, że z okazji Dnia Dziecka, najmłodsi do 14 roku życia będą mogli skorzystać z atrakcji za darmo. Szczegółowy program otwarcia będzie dostępny wkrótce. Oprócz atrakcji związanych z funkcjami Fabryki Wody jak baseny i zjeżdżalnie wewnętrzne i zewnętrzne, sauny/spa, eduakatorium, bowling czy ścianka wspinaczkowa, będą również animacje o tematyce wodnej, warsztaty edukacyjne, konkursy i zawody, występy artystyczne - wylicza Piotr Zieliński z Fabryki Wody.

Fabryka Wody składa się z dwóch wielkich budynków. W pierwszym jest aquapark, w tym baseny, zjeżdżanie, sauny, szatnie, strefy gastronomiczne itp. Drugi to edukatorium. Wokół nich jest strefa zewnętrznych basenów, z których jeden będzie zimą służył za lodowisko. Na całym obiekcie jednocześnie może przebywać 2300 osób. Władze spółki liczą, że codzienne Fabrykę Wody będzie odwiedzać co najmniej 3 tysiące ludzi.

Wewnętrzna cześć Aquaparku to przede wszystkim główna hala basenowa, której centralnym elementem jest basen rekreacyjny. Jest on podzielony na trzy części i można tam wypocząć na wodnych leżankach, wymasować sobie barki przebywając pod wodospadem, skorzystać z siatek do wspinaczki lub zagrać w siatkówkę. Dostępne będą także baseny infinity, rwąca rzeka, basen wypływowy i jaskinie multimedialne. Nie zabraknie wanien spa i jacuzzi. W strefie Royal Tropic wodny bar oraz basen z ekranem. Na sportowych zapaleńców czekać będzie 25 metrowy i 6 torowy basen sportowy. Najmłodsi również znajdą coś dla siebie. Wodny plac z zabawkami tryskającymi wodą z każdej strony, brodzki i zjeżdżalnie dla bardzo małych dzieci, oraz basen z dmuchańcami. W strefie zewnętrznej będzie można popływać w basenie rekreacyjnym. Najmłodsi będą mieli do dyspozycji wodny plac zabaw oraz edukacyjny plac zabaw. Będzie się można poopalać na plaży oraz pograć w piłkę na boisku z nawierzchnią piaskową.