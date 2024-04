Szczecin chce zbudować wielką elektrownię fotowoltaiczną na wyspie Ostrów Mieleński

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, czyli EcoGenerator planuje na Ostrowie Mieleńskim wybudowanie wielkiej farmy fotowoltaicznej. Szacunkowo postawienie instalacji może pochłonąć 130 mln zł. ZUO jako inwestor będzie więc szukać możliwości finansowania zadania ze środków zewnętrznych.

- Do funkcjonowania, Szczecin potrzebuje około 103 tys. MWh w ciągu roku - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - EcoGenerator właściwie w stu procentach zasila obecnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną itd.), wspiera Tramwaje Szczecińskie i dostarcza energię do ładowarek autobusów elektrycznych oraz do Technoparku Pomerania.