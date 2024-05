Matura w IX LO w Szczecinie. Maturzyści pisali o buncie i relacjach międzyludzkich. Poszło im dobrze [ZDJĘCIA]

- Przywołałem tu sienkiewiczowski „Potop” i relacje Kmicica z Oleńką - mówi. - Pokazałem jak Oleńka wpłynęła na Kmicica, który z warchoła stał się patriotą. Napisałem też o relacji między Rodionem Raskolnikowem i Sonią ze „Zbrodni i kary” Dostojewskiego. Opisałem jak Sonia pomogła Raskolnikowowi rozprawić się z traumą i go nawróciła. Jak pomogła mu zrozumieć co zrobił źle. Dlaczego przywołałem te lektury? Bo akurat one przyszły mi do głowy - przyznaje.

- Odwołałem się do Konrada z III części Dziadów, do Kordiana i Kmicica - mówi. - A na zakończenie przywołałem żołnierza armii USA Desmond Dossa, który zbuntował się i poszedł na front w wojnie amerykańsko-japońskiej bez karabinu. Nie chciał nosić broni i zabijać. Przeżył II wojnę światową, zmarł w 2006 roku. Napisałem, że ten bunt jest potrzebny ludziom, że coś przynosi, ale należy się buntować z głową.

Karol po maturze planuje wyjazd do Holandii. Chce studiować stosunki międzynarodowe, by lepiej zrozumieć świat i nauczyć się języków - dobrze zna niemiecki, ale gorzej angielski i francuski. - Ale politykiem nie chcę być - podkreśla.

- Bo wbrew oczekiwaniom i test historyczno-literacki i czytanie ze zrozumieniem były o wiele łatwiejsze niż takie same zadania jakie musieliśmy rozwiązać podczas próbnej matury - podkreślają. - Właściwie to język polski w tym roku był banalnie łatwy, a tematy rozprawek przyjemne. Można było się wypisać.

Ich koledzy Hubert Pabisiak, Filip Lankow i Antoni Garwoliński na studia też chcą wyjechać ze Szczecina. Kierunek Wrocław, może Warszawa, a może dalej. - Będziemy szukać dobrych uczelni - twierdzą.

Przez cztery lata chodzili do klasy matematyczno-fizycznej więc środowego egzaminu z matematyki się w ogóle nie boją.

- Bardziej przeżywaliśmy maturę z polskiego - podkreślają. - Ale okazała się nawet dla nas, dla bardziej ścisłych umysłów, stosunkowo łatwa.

W Szczecinie do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło ponad 3300 uczniów (2611 osób uczęszczających do szkół publicznych oraz 774 uczęszczających do szkół niepublicznych).

Zaczęli we wtorek, 7 maja egzaminem z języka polskiego. W środę, 8 maja, czeka ich egzamin z matematyki. Dodatkowo, wszyscy tegoroczni abiturienci zobowiązani są do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli wszystko wszystkim pójdzie pomyślnie po maturze będą 25 maja.