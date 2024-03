Przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie powstanie nowoczesna biokompostownia za 80 milionów złotych

- Od lat budujemy w Szczecinie sprawny, efektywny i ekologiczny system gospodarowania odpadami – podkreślił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Składa się na niego cały szereg elementów: od zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, poprzez Ekoporty i minipszoki, aż po EcoGenerator, czyli naszą instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Naturalną kontynuacją tych działań i niejako domknięciem systemu będzie budowa nowoczesnej instalacji do przetwarzania bioodpadów, czyli ekologicznej i bezpiecznej biokompostowni.

Bioodpady stanowią największy wagowo odsetek odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu Szczecina - około 20 tys. ton rocznie. Obecnie są one w większości transportowane do dwóch instalacji oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów: w Leśnie Górnym i Łęczycy. Odbywa się to w ramach porozumień z Gminą Police i Gminą Stargard . To rozwiązanie generuje jednak duże koszty i nie gwarantuje bezpieczeństwa.

Stały przyrost masy bioodpadów, wzrastające koszty obecnego zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty za budową własnej biokompostowni. Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się również osiągnąć właściwych poziomów recyklingu, do czego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce. Wyzwanie jest duże, bo wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rośnie skokowo: od 35 proc. w tym roku do 65 proc. w roku 2035. Na gminy, którym się nie uda, nakładane będą karty pieniężne.

To dlatego w Szczecinie powstanie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, czyli ekologiczna i bezpieczna biokompostownia, zajmujące się przetwarzaniem szczecińskich bioodpadów. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasto Szczecin i REMONDIS Szczecin. We wtorek (5 marca) oficjalnie powołana została spółka, która zajmie się realizacją tego zadania.